Город (Москва и область)
26.02.2026, 07:16
До минус 3 в Москве и минус 6 в области ожидается в четверг, 26 февраля
26 февраля — Mossovetinfo.ru — До минус 3 в Москве и минус 6 в области ожидается в четверг, 26 февраля, также «желтый» ур...
Город (Москва и область)
25.02.2026, 18:14
Ресину присвоено звание «Почетный гражданин города Москвы»
25 февраля — Mossovetinfo.ru — Депутаты Мосгордумы приняли постановление о присвоении Владимиру Иосифовичу Ресину ...
Город (Москва и область)
25.02.2026, 10:42
Планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год утвердил Собянин
25 февраля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об итогах деятельности транспортного комп...