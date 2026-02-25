 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     26.02.2026 07:16

До минус 3 в Москве и минус 6 в области ожидается в четверг, 26 февраля

26 февраля — Mossovetinfo.ru — До минус 3 в Москве и минус 6 в области ожидается в четверг, 26 февраля, также «желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в столице до 28 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем 26 февраля температура воздуха в городе составит от минус 1 до минус 3 градусов, в ночь на пятницу до минус 8 градусов.

В Подмосковье в четверг температура от минус 1 до минус 6 градусов, в ночь на пятницу до минус 11 градусов.

Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба. Ветер слабый. Облачно с прояснениями.

«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в регионе до конца месяца.

«Период предупреждения до 21:00 28 февраля. На дорогах гололедица», – сообщает Гидрометцентр РФ.

