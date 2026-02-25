До минус 3 в Москве и минус 6 в области ожидается в четверг, 26 февраля

26 февраля — Mossovetinfo.ru — До минус 3 в Москве и минус 6 в области ожидается в четверг, 26 февраля, также «желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в столице до 28 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.



Днем 26 февраля температура воздуха в городе составит от минус 1 до минус 3 градусов, в ночь на пятницу до минус 8 градусов.



В Подмосковье в четверг температура от минус 1 до минус 6 градусов, в ночь на пятницу до минус 11 градусов.



Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба. Ветер слабый. Облачно с прояснениями.



«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в регионе до конца месяца.



«Период предупреждения до 21:00 28 февраля. На дорогах гололедица», – сообщает Гидрометцентр РФ.

