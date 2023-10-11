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13.10.2023, 08:19
До плюс 13 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 13 октября
13 октября — Mossovetinfo.ru — Облачная погода с прояснениями и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в...
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Город (Москва и область)
12.10.2023, 08:14
Адресная инвестпрограмма на 2024–2026 годы сохранит социальную направленность - Собянин
12 октября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утверждена адресная инвестиционная программа ...
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Город (Москва и область)
11.10.2023, 19:27
МЧС предупредило москвичей о ветре с порывами до 20 м/с с вечера среды, 11 октября
11 октября — Mossovetinfo.ru — Ветер с порывами до 20 м/с ожидается в Москве после 21:00, непогода продлится в течение сут...