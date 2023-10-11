До плюс 13 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 13 октября

13 октября — Mossovetinfo.ru — Облачная погода с прояснениями и до плюс 13 градусов ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 13 октября, сообщает об этом Гидрометцентр России



«Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 11 до 13 градусов тепла, по области от плюс 8 до плюс 13 градусов. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/c», – говорится в сообщении.



В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 4 градусов, в Подмосковье - до плюс 1 градуса.



Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.