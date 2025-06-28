1 июля — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха до плюс 15 градусов ожидается в Москве во вторник, дождь, штормовой вет...

28 июня — Mossovetinfo.ru — С воскресенья, 29 июня, по вторник, 1 июля в Подмосковье ожидаются грозы и усиление ветра до ...