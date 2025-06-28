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Город (Москва и область)     01.07.2025 08:41

До плюс 15 в Москве, дождь, штормовой ветер, ожидаются во вторник

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Теги:  погода  циклон  Москва  Московская область  осадки 

1 июля — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха до плюс 15 градусов ожидается в Москве во вторник, дождь, штормовой ветер. Об этом в своем телеграм-канале сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

«Сегодня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится тыловой частью циклона. Облачно, временами дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до штормовых 15 м/с. Температура воздуха +12…+15. Атмосферное давление будет расти и составит 737 мм рт. ст», - сообщил Тишковец.

За минувшие сутки в столичном регионе выпала более 1/3 от месячной нормы осадков, в Москве – почти 20%, – написал Тишковец. По его прогнозу, во вторник, 1 июля, ожидается еще до 10 мм осадков.

«В столичном регионе выпало более одной трети от месячной нормы осадков, в Москве – почти 20%! В Москве за прошедший июнь выпало 94% от нормы осадков, среднемесячная температура оказалась на 0,3 градуса ниже климатической нормы», - сообщает телеведущий, метеоролог, кандидат технических наук Тишковец.

Ранее Метеоновости сообщили, что в связи с циклоном 1 июля в столице будет одним из самых холодных в XXI веке.

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Теги: 
погода  циклон  Москва  Московская область  осадки 

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