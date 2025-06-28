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До плюс 15 в Москве, дождь, штормовой ветер, ожидаются во вторник
1 июля — Mossovetinfo.ru — Температура воздуха до плюс 15 градусов ожидается в Москве во вторник, дождь, штормовой вет...
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30.06.2025, 09:53
Признана фиктивной задолженность на 1 млрд рублей у организации, исполнявшей проекты «Здравоохранение» и «Демография» в Москве и ряде других субъектах
30 июня — Mossovetinfo.ru — Благодаря активной позиции прокуратуры и налоговых органов Арбитражным судом Санкт-Пете...
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28.06.2025, 21:22
1 июля в Москве будет одним из самых холодных в текущем столетии
28 июня — Mossovetinfo.ru — С воскресенья, 29 июня, по вторник, 1 июля в Подмосковье ожидаются грозы и усиление ветра до ...