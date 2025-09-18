До плюс 19 ожидаются в столичном регионе 20 сентября

20 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве и Подмосковье в субботу, 20 августа ожидается до 19 градусов тепла, облачно, с прояснениями, атмосферное давление - 749 мм ртутного столба. сообщает Гидрометцентр России.



«Облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит от 16 до 18 градусов тепла, по области от плюс 14 до плюс 19 градусов. Ветер западный 5-10 м/c», – говорится в сообщении.



По данным Гидрометцентра, непродолжительное потепление ожидается в Москве и Подмосковье в первой половине следующей недели.