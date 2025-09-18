Другие материалы
Город (Москва и область)
20.09.2025, 06:31
До плюс 19 ожидаются в столичном регионе 20 сентября
20 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве и Подмосковье в субботу, 20 августа ожидается до 19 градусов тепла, облачно, с п...
Город (Москва и область)
19.09.2025, 17:59
20 и 21 сентября в центре Москвы изменится движение транспорта в связи с марафоном - схемы
19 сентября — Mossovetinfo.ru — Московский марафон 2025 пройдет в центре столицы в субботу и воскресенье, 20 и 21 сентябр...
Город (Москва и область)
18.09.2025, 09:12
Значительное снижение отмечается в сегменте коммерческой недвижимости в Москве
18 сентября — Mossovetinfo.ru — В августе 2025 года в Москве зарегистрировано 2 352 договоров участия в долевом строител...