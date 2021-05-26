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Город (Москва и область)     26.05.2021 18:08

До трети месячной нормы осадков выпадет в Москве в ночь на 27 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды  дожди 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Предстоящей ночью в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков, сообщил в своем аккаунте в Instagram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптиков, за ночь в Москве может выпасть 16,8 миллиметра осадков при месячной норме для мая в 51 миллиметр.

Кроме того, Тишковец отметил, что в последующие несколько дней дожди в Москве продолжаться, однако они будут не такими сильными, ожидаются короткие ливневые дожди.

Ранее сообщалось, что во второй половине дня и в ночь на четверг в Москве ожидаются сильные дожди.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  дожди 

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