До трети месячной нормы осадков выпадет в Москве в ночь на 27 мая

26 мая. Mossovetinfo.ru — Предстоящей ночью в Москве выпадет до трети месячной нормы осадков, сообщил в своем аккаунте в Instagram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



По прогнозам синоптиков, за ночь в Москве может выпасть 16,8 миллиметра осадков при месячной норме для мая в 51 миллиметр.



Кроме того, Тишковец отметил, что в последующие несколько дней дожди в Москве продолжаться, однако они будут не такими сильными, ожидаются короткие ливневые дожди.



Ранее сообщалось, что во второй половине дня и в ночь на четверг в Москве ожидаются сильные дожди.