До утра воскресенья в Москве из-за сильного снегопада продлен «желтый» уровень погодной опасности

26 декабря — Mossovetinfo.ru — «Желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада продлен в Москве и в Московской области до утра воскресенья, 28 декабря. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.



«Снег, Обледенение. Период предупреждения с 20:00 27 декабря до 10:00 28 декабря», – говорится в сообщении.



Также отмечается в сообщении, что ожидается снег, местами сильный; гололедица на дорогах.



Сильный снегопад возобновится в Москве и Московской области вечером в субботу



Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада, ветра и гололедицы в столичном регионе был объявлен до вечера субботы, 27 декабря.



Обрушившийся на Москву и Подмосковье минувшим вечером и ночью снегопад стал самым сильным с начала календарной зимы - за вечер и ночь высота снежного покрова увеличилась на 11 см.



Днем в субботу, 27 декабря, синоптики тоже ждут местами небольшие осадки, преимущественно, в виде мокрого снега. Столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса в Москве и от минус 4 до плюс 1 градуса в Подмосковье.



В последние дни перед Новым годом дневные и ночные температуры будут минусовыми.