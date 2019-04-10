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Город (Москва и область)     10.04.2019 09:05

Доходный дом, в котором жил Маяковский, признан памятником архитектуры

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Теги:  объекты культурного наследия  Владимир Маяковский 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Доходный постройки 1905 года признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Доходный дом на улице Красная Пресня был построен по проекту архитектора Осипа Шишковскогос в стилистике французского модерна. На доме сохранились лепной карниз, греческий орнамент, полуколонны, обрамляющие окна.

Дом имеет не только архитектурную, но и мемориальную ценность – с 1913 по 1915 годы одну из квартир в доме снимала семья Владимира Маяковского: сам поэт, его мать и две сестры. Именно в этом доме поэт написал такие стихотворения как «Послушайте», «Я и Наполеон», «Война объявлена». Кроме того, в этой квартире Маяковский начал работать над поэмой «Облако в штанах».


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Карта места

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Теги: 
объекты культурного наследия  Владимир Маяковский 

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