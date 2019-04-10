10 апреля. Mossovetinfo.ru – Доходный постройки 1905 года признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Доходный дом на улице Красная Пресня был построен по проекту архитектора Осипа Шишковскогос в стилистике французского модерна. На доме сохранились лепной карниз, греческий орнамент, полуколонны, обрамляющие окна.



Дом имеет не только архитектурную, но и мемориальную ценность – с 1913 по 1915 годы одну из квартир в доме снимала семья Владимира Маяковского: сам поэт, его мать и две сестры. Именно в этом доме поэт написал такие стихотворения как «Послушайте», «Я и Наполеон», «Война объявлена». Кроме того, в этой квартире Маяковский начал работать над поэмой «Облако в штанах».