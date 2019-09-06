Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     06.09.2019 12:01

Долгострой СУ-155 в Новых Черемушках сдадут в ноябре - Мутко

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  СУ-155  Виталий Мутко  строительство  долгострой  дольщики 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Долгострой компании СУ-155 в Новых Черемушках будет достроен в ноябре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко.

На встрече с обманутыми дольщиками Мутко сообщил, что в ноябре планирует провести встречу с дольщиками долгостроя в Новых Черемушках, соответственно к этому времени дом должен быть достроен. Выдавать ключи от новых квартир дольщикам планируется в феврале-марте следующего года.

Всего в Москве насчитывается шесть недостроенных объектов СУ-155.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
СУ-155  Виталий Мутко  строительство  долгострой  дольщики 

Возврат к списку

Лента новостей

12:01 Город (Москва и область) Долгострой СУ-155 в Новых Черемушках сдадут в ноябре - Мутко

10:57 Город (Москва и область) В Москве началось строительство Национального космического центра

10:11 Происшествия Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

09:59 Происшествия Задержан молодой человек, подозреваемый в изнасиловании на северо-востоке Москвы

09:34 Город (Москва и область) Строительство дома по реновации завершат в районе Москворечье-Сабурово до конца года

Актуальные материалы

08:47 Общество Какие музеи в Москве будут работать бесплатно в День города

19:28 Происшествия Прокуратура попросила 6 лет колонии для мужчины, который призывал к насилию в отношении детей правоохранителей

10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти

10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа

09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru