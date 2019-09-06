6 сентября. Mossovetinfo.ru – Долгострой компании СУ-155 в Новых Черемушках будет достроен в ноябре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Виталия Мутко.
На встрече с обманутыми дольщиками Мутко сообщил, что в ноябре планирует провести встречу с дольщиками долгостроя в Новых Черемушках, соответственно к этому времени дом должен быть достроен. Выдавать ключи от новых квартир дольщикам планируется в феврале-марте следующего года.
Всего в Москве насчитывается шесть недостроенных объектов СУ-155.
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