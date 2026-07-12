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Город (Москва и область)     16.07.2026 15:47

Доля креативного сектора в экономике Москвы увеличилась вдвое почти за семь лет - Собянин

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Теги:  Москва  город  экономика  индустрии  креативные индустрии  предприниматели  Собянин  производство  товары  услуги  проекты  культура  культурные пространства 

16 июля — Mossovetinfo.ru — Доля креативного сектора в экономике Москвы выросла почти в два раза за семь лет, с 2019 года. Об этом написал в своем канале в «Максе» мэр Сергей Собянин, отметивший также, что на столицу приходится четверть всех занятых в этой отрасли в России.

«На столицу приходится четверть всех занятых в этой отрасли в России. По доле креативных индустрий в ВРП столица уже обгоняет Шэньчжэнь и почти сравнялась с Пекином, Лондоном и Токио. Это один из самых быстрорастущих секторов в экономике города. С 2019 года его доля почти удвоилась - с 5,7% до 11%, догнав по вкладу обрабатывающие производства», - написал Собянин.

За это время было реализовано больше 430 проектов, поддержку получили свыше 22 тыс, - сообщил мэр.

В 2025 году Собянин рассказал в своем блоге что только в сфере компаний арт-индустрии (сегменте креативной индустрии), ежегодная выручка составляет около шести триллионов рублей. Мэр отметил, что московская креативная индустрия в лице 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предпринимателей арт-индустрии, объединяет несколько направлений — это мастерские и галереи, культурные пространства и проектная деятельность, а также арт-образование: курсы, мастер-классы и арт-менеджмент — услуги по продвижению творческих проектов.

Ранее градоначальник отмечал, что важнейшим фактором развития является человеческий капитал, а потому стремящийся к успеху город должен притягивать образованных и креативных людей.

«Сегодня чем комфортнее проживать в городе, чем больше он притягивает к себе людей умных, образованных, креативных, которые хотят вкладывать в этот город, тем этот город круче», – подчеркнул Собянин.

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Теги: 
Москва  город  экономика  индустрии  креативные индустрии  предприниматели  Собянин  производство  товары  услуги  проекты  культура  культурные пространства 

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