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Город (Москва и область)     05.02.2020 10:33

Дом на 216 квартир построят по реновации в районе Люблино

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Теги:  программа реновации жилья  Москомэкспертиза  программа реновации  Люблино  строительство  реновация жилья 

5 февраля. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома по программе реновации жилья в районе Люблино, сообщает пресс-служба ведомства.

Двухсекционный жилой дом на 216 квартир с подземной парковкой будет построен на улице Люблинская.

В проекте дома заложено строительство индивидуального теплового пункта, который снизит энергозатраты в системе горячего водоснабжения. Квартиры в доме будут оборудованы водосберегающей сантехникой, батареи оснастят терморегуляторами.

Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории. Возле дома будут обустроены детская и спортивная площадки, места для отдыха, разбиты газоны, высажены деревья и кустарники, оборудована система освещения. Также возле дома появятся тротуары и пешеходные зоны, будут обустроены плоскостные парковки.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Москомэкспертиза  программа реновации  Люблино  строительство  реновация жилья 

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