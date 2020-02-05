5 февраля. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала проект строительства жилого дома по программе реновации жилья в районе Люблино, сообщает пресс-служба ведомства.



Двухсекционный жилой дом на 216 квартир с подземной парковкой будет построен на улице Люблинская.



В проекте дома заложено строительство индивидуального теплового пункта, который снизит энергозатраты в системе горячего водоснабжения. Квартиры в доме будут оборудованы водосберегающей сантехникой, батареи оснастят терморегуляторами.



Проект также предусматривает благоустройство прилегающей территории. Возле дома будут обустроены детская и спортивная площадки, места для отдыха, разбиты газоны, высажены деревья и кустарники, оборудована система освещения. Также возле дома появятся тротуары и пешеходные зоны, будут обустроены плоскостные парковки.