28 июня. Mossovetinfo.ru – Жилой дом на 258 квартир будет построен в Солнцеве по программе реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.
Двухсекционный жилой дом будет состоять из двух корпусов, которые будут объединены подземной автостоянкой и стилобатом на уровне первого этажа. В первом корпусе будет расположено 92 квартиры 92 квартиры - 46 однокомнатных и по 23 двух- и трехкомнатных. Во втором корпусе будет расположено 166 квартир 154 двухкомнатных и 12-ти трехкомнатных.
Дом будет построен из монолитного бетона, комбинированный фасад будет выполнен из бетонной плитки под клинкерный кирпич, фасадных кассет из оцинкованного листа и керамогранита под дерево. Первые этажи будут выполнены с витражным остеклением и приспособлены для организаций торговой и сервисной инфраструктуры.
В доме будут установлены система оповещения о чрезвычайных ситуациях, система охраны входов, система видеонаблюдения, система контроля и управления доступом, пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Подъезды будут оборудованы домофонами. Кроме того, здание будет приспособлено для маломобильных граждан.
Придомовая территория будет благоустроена, возле дома появятся детская игровая площадка, и площадки для отдыха взрослых, будет проведено озеленение.
В настоящее время рабочие возводят монолитные конструкции первого этажа. Сдать дом в эксплуатацию планируется в 2021 году.
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