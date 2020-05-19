19 мая. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья начали строить в Северном Медведкове, сообщается на официальном сайте Стройкомпекса Москвы.
Двухсекционный дом переменной этажности на 279 квартир с подземной автостоянкой строится по индивидуальному проекту в проезде Шокальского. В доме будет 64 однокомнатные, 63 двухкомнатные, 137 трехкомнатных и 15 четырехкомнатных квартир. Три квартиры будут приспособлены для маломобильных граждан.
Первый этаж дома будет нежилым, там разместят вестибюли, помещения для хранения колясок, комнаты для консьержей, помещения для хранения уборочного инвентаря, технические помещения, зоны почтовых ящиков, лифтовые холлы. В каждом подъезде установят по два лифта грузоподъемностью в 630 килограммов и по одному грузоподъёмностью 1000 килограммов.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, возле дома появятся детская и спортивная площадки, высадят деревья и кустарники.
Ввести новый дом в эксплуатацию планируется в 2022 году.
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