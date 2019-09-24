24 сентября. Mossovetinfo.ru – Многоквартирный дом на улице Осташковская расселили в рамках программы реновации жилья, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества Москвы.
Сообщается, что все 100% жителей расселяемого дома оформили документы по переселению в новое жилье.
Новые квартиры жильцам расселяемого дома предоставлены в трех новостройках, построенных по программе реновации жилья на улице Летчика Бабушкина.
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