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Город (Москва и область)     24.09.2019 14:25

Дом на улице Осташковская расселили по программе реновации

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Теги:  Программа реновации жилья  расселение  программа реновации  Бабушкинский  реновация жилья 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Многоквартирный дом на улице Осташковская расселили в рамках программы реновации жилья, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента городского имущества Москвы.

Сообщается, что все 100% жителей расселяемого дома оформили документы по переселению в новое жилье.

Новые квартиры жильцам расселяемого дома предоставлены в трех новостройках, построенных по программе реновации жилья на улице Летчика Бабушкина.


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Карта места

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Теги: 
Программа реновации жилья  расселение  программа реновации  Бабушкинский  реновация жилья 

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