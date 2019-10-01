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Город (Москва и область)     01.10.2019 11:10

Дом по программе реновации начнут строить в Хорошево-Мневниках до конца года

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Теги:  Программа реновации жилья  строиетльство  программа реновации  Хорошево-Мневники  реновация жилья 

1 октября. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья начнут строить в районе Хорошево-Мневники до конца текущего года, сообщил в интервью «Интерфаксу» заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, всего в Хорошево-Мневниках в программу реновации было включено 156 домов. Для старта программы было подобрано девять стартовых площадок, с потенциалом строительства 200 тысяч квадратных метров жилья.

Хуснуллин сообщил, что в настоящее время строительство домов по программе реновации в Хорошево-Мневниках ведется на четырех площадках: на улицах Демьяна Бедного, Мневники, Генерала Глаголева и на Карамышевской набережной.


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Карта места

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Теги: 
Программа реновации жилья  строиетльство  программа реновации  Хорошево-Мневники  реновация жилья 

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