1 октября. Mossovetinfo.ru – Жилой дом по программе реновации жилья начнут строить в районе Хорошево-Мневники до конца текущего года, сообщил в интервью «Интерфаксу» заммэра Москвы Марат Хуснуллин.



По словам Хуснуллина, всего в Хорошево-Мневниках в программу реновации было включено 156 домов. Для старта программы было подобрано девять стартовых площадок, с потенциалом строительства 200 тысяч квадратных метров жилья.



Хуснуллин сообщил, что в настоящее время строительство домов по программе реновации в Хорошево-Мневниках ведется на четырех площадках: на улицах Демьяна Бедного, Мневники, Генерала Глаголева и на Карамышевской набережной.