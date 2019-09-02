2 сентября. Mossovetinfo.ru – В западном административном округе Москвы под заселение передан дом, построенный по программе реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.



Дом на Ленинском проспекте, стал 11-м домом, переданным под заселение в рамках программы реновации на западе Москвы.



В новый дом будут переселены жители соседнего дома, расположенного на улице Лобачевского. Жителям вручены 80 писем с предложениями нового жилья. 14 семей уже дали согласие на переезд и могут приступить к оформлению документов на новое жилья.