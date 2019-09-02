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Город (Москва и область)     02.09.2019 10:37

Дом по программе реновации передан под заселение на западе Москвы

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Теги:  программа реновации жилья  программа реновации  ЗАО  реновация жилья  переселение 

2 сентября. Mossovetinfo.ru – В западном административном округе Москвы под заселение передан дом, построенный по программе реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.

Дом на Ленинском проспекте, стал 11-м домом, переданным под заселение в рамках программы реновации на западе Москвы.

В новый дом будут переселены жители соседнего дома, расположенного на улице Лобачевского. Жителям вручены 80 писем с предложениями нового жилья. 14 семей уже дали согласие на переезд и могут приступить к оформлению документов на новое жилья.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  программа реновации  ЗАО  реновация жилья  переселение 

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