2 сентября. Mossovetinfo.ru – В западном административном округе Москвы под заселение передан дом, построенный по программе реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики.
Дом на Ленинском проспекте, стал 11-м домом, переданным под заселение в рамках программы реновации на западе Москвы.
В новый дом будут переселены жители соседнего дома, расположенного на улице Лобачевского. Жителям вручены 80 писем с предложениями нового жилья. 14 семей уже дали согласие на переезд и могут приступить к оформлению документов на новое жилья.
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