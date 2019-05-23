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Город (Москва и область)     23.05.2019 12:24

Дом по программе реновации построят в районе Можайский в 2020 году

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

23 мая. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья началось в районе Можайский на западе Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы со ссылкой на главу Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

Строительство дома ведется на улице Кубинка. На стройплощадке ведутся работы по ограждению котлована и подготовка к заливке фундаментной плиты. Завершить строительство дома планируется до августа 2020 года.

В настоящее время ведется проверка Мосгосстройнадзора. Специалисты проверяют насколько строительная техника загрязняет воздух, оценивают уровень шума и вибрации на стройплощадке, а также возле жилых домов, расположенных не далее 100 метров от нее. По словам Антосенко, за время строительства любого жилого дома в Москве проводится порядка 14 проверок.


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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

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