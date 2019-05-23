23 мая. Mossovetinfo.ru – Строительство жилого дома по программе реновации жилья началось в районе Можайский на западе Москвы, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса столицы со ссылкой на главу Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
Строительство дома ведется на улице Кубинка. На стройплощадке ведутся работы по ограждению котлована и подготовка к заливке фундаментной плиты. Завершить строительство дома планируется до августа 2020 года.
В настоящее время ведется проверка Мосгосстройнадзора. Специалисты проверяют насколько строительная техника загрязняет воздух, оценивают уровень шума и вибрации на стройплощадке, а также возле жилых домов, расположенных не далее 100 метров от нее. По словам Антосенко, за время строительства любого жилого дома в Москве проводится порядка 14 проверок.
12:35 Город (Москва и область) В Москве подготовят 10 зон отдыха с купанием
12:24 Город (Москва и область) Дом по программе реновации построят в районе Можайский в 2020 году
11:38 Происшествия Движение по внутренней стороне ТТК перекрыто из-за аварии
10:49 Город (Москва и область) В 2019 году фестиваль «Времена и эпохи» пройдет в Москве с 7 по 16 июня
10:39 Общество Прошедшая среда стала самым теплым днем в Москве с начала весны
09:29 Город (Москва и область) Власти Москвы объявили конкурс на право строительства новой канатной дороги
08:33 Город (Москва и область) Оплатить коммунальные услуги теперь можно с помощью смартфона
10:36 Город (Москва и область) Первый участок Некрасовской линии метро откроют в начале июня
23:35 Город (Москва и область) Обновленная инфраструктура МЦД-1 и МЦД-2 будет готова к 2022 году - власти
11:01 Город (Москва и область) Как изменится схема движения общественного транспорта в Москве 19 мая