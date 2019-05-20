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Город (Москва и область)     20.05.2019 11:51

Дом по программе реновации построят в Щукино

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Щукино  программа реновации 

20 мая. Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жидья построят в районе Щукино, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

В трехсекционном доме, построенном по индивидуальному проекту, будет 306 квартир: 51 однокомнатная, 204 двухкомнатных и 51 трехкомнатная.

На первом этаже дома будут две специальные квартиры для инвалидов-колясочников, остальные помещения первого этажа будут нежилыми. Кроме того, для создания безбарьерной среды ширина проходов в доме и около него будет не менее 2 метров, полы вестибюля и лифтового холла будут сделаны без ступенек, перепад между вестибюлем и входом в подъезд будет минимальны, уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не будут превышать 2-5%.

В настоящее время идет сооружение монолитных конструкций дома. Сдать дом планируется в 2021 году.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Щукино  программа реновации 

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