20 мая. Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жидья построят в районе Щукино, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



В трехсекционном доме, построенном по индивидуальному проекту, будет 306 квартир: 51 однокомнатная, 204 двухкомнатных и 51 трехкомнатная.



На первом этаже дома будут две специальные квартиры для инвалидов-колясочников, остальные помещения первого этажа будут нежилыми. Кроме того, для создания безбарьерной среды ширина проходов в доме и около него будет не менее 2 метров, полы вестибюля и лифтового холла будут сделаны без ступенек, перепад между вестибюлем и входом в подъезд будет минимальны, уклоны пешеходных дорожек и тротуаров не будут превышать 2-5%.



В настоящее время идет сооружение монолитных конструкций дома. Сдать дом планируется в 2021 году.