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Город (Москва и область)     13.05.2019 15:47

Дом по программе реновации построят в Южном Тушино

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Москомэкспертиза  программа реновации 

13 мая. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза одобрила проект строительства дома по программе реновации жилья в районе Южное Тушино, сообщает пресс-служба ведомства.

22-этажный дом будет построен на Сходненской улице. В доме будет 147 квартир: 63 однокомнатных, 65 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. Первый этаж дома будет нежилым. На входе в здание будут построены лифтовой холл, вестибюль, колясочная, помещение для консьержа, помещение для инвентаря. В доме установят один грузовой и два пассажирских лифта.

Квартиры в доме будут отделаны по стандартам программы реновации – стены оклеят обоями на флизелиновой основе под покраску, в ванной и туалете установят сантехническое оборудование, в кухне будут установлены плита и мойка.

Проект здания предусматривает установку системы безопасности, в том числе сеть IP-видеонаблюдения, обеспечивающего в том числе контроль прилегающей территории, лифтовых холлов, вестибюля и кабин лифтов, а также системы охраны входов на базе многоабонентных домофонов.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  Москомэкспертиза  программа реновации 

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