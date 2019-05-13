13 мая. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза одобрила проект строительства дома по программе реновации жилья в районе Южное Тушино, сообщает пресс-служба ведомства.



22-этажный дом будет построен на Сходненской улице. В доме будет 147 квартир: 63 однокомнатных, 65 двухкомнатных и 19 трехкомнатных. Первый этаж дома будет нежилым. На входе в здание будут построены лифтовой холл, вестибюль, колясочная, помещение для консьержа, помещение для инвентаря. В доме установят один грузовой и два пассажирских лифта.



Квартиры в доме будут отделаны по стандартам программы реновации – стены оклеят обоями на флизелиновой основе под покраску, в ванной и туалете установят сантехническое оборудование, в кухне будут установлены плита и мойка.



Проект здания предусматривает установку системы безопасности, в том числе сеть IP-видеонаблюдения, обеспечивающего в том числе контроль прилегающей территории, лифтовых холлов, вестибюля и кабин лифтов, а также системы охраны входов на базе многоабонентных домофонов.