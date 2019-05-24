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Город (Москва и область)     24.05.2019 10:26

Дом по программе реновации сдадут в эксплуатацию на улице Миллионная в 2020 году

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Теги:  программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

24 мая. Mossovetinfo.ru – Жилой дом, построят в рамках программы реновации жилья на улице Миллионная, сдать в эксплуатацию его планируется в 2020 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы, со ссылкой на главу департамента Андрея Бочкарева.

Двухсекционный, монолитный 13-этажный дом будет построен по индивидуальному проекту. В доме будет 96 квартир: 72 двухкомнатных и по 12 однокомнатных и трехкомнатных. Фасады здания сделают вентилируемыми, также на фасадах предусмотрены корзины для установки кондиционеров. Проект предусматривает создание безбарьерной среды для маломобильных граждан как в самом доме, так и на прилегающей территории.

Проектная документация на строительство уже согласована, в ближайшее время будет получено разрешение на строительство, после чего рабочие зайдут на строительную площадку.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  строительство  реновация жилья  программа реновации 

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