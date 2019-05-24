24 мая. Mossovetinfo.ru – Жилой дом, построят в рамках программы реновации жилья на улице Миллионная, сдать в эксплуатацию его планируется в 2020 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы, со ссылкой на главу департамента Андрея Бочкарева.
Двухсекционный, монолитный 13-этажный дом будет построен по индивидуальному проекту. В доме будет 96 квартир: 72 двухкомнатных и по 12 однокомнатных и трехкомнатных. Фасады здания сделают вентилируемыми, также на фасадах предусмотрены корзины для установки кондиционеров. Проект предусматривает создание безбарьерной среды для маломобильных граждан как в самом доме, так и на прилегающей территории.
Проектная документация на строительство уже согласована, в ближайшее время будет получено разрешение на строительство, после чего рабочие зайдут на строительную площадку.
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