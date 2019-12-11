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Город (Москва и область)     11.12.2019 11:00

Дом по программе реновации сдан в эксплуатацию в районе Москворечье-Сабурово

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Теги:  программа реновации жилья  Московречье-Сабурово  программа реновации  Мосгосстройнадзор  реновация жилья 

11 декабря. Mossovetinfo.ru – Жилой дом, построенный по программе реновации жилья в районе Москворечье-Сабурово введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Восьмисекционный дом переменной этажности построен на улице Борисовские пруды. В него будет переселено 313 семей.

В ходе строительства было проведено 17 различных проверок, как лабораторно-инструментальных исследований, так и исследований с привлечением специалистов. Было проверено качество отделочных материалов, звукоизоляции здания, прочностные характеристики конструкций, качество монтажа инженерных систем, качество благоустройства прилегающей территории.


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Теги: 
программа реновации жилья  Московречье-Сабурово  программа реновации  Мосгосстройнадзор  реновация жилья 

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