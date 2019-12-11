11 декабря. Mossovetinfo.ru – Жилой дом, построенный по программе реновации жилья в районе Москворечье-Сабурово введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
Восьмисекционный дом переменной этажности построен на улице Борисовские пруды. В него будет переселено 313 семей.
В ходе строительства было проведено 17 различных проверок, как лабораторно-инструментальных исследований, так и исследований с привлечением специалистов. Было проверено качество отделочных материалов, звукоизоляции здания, прочностные характеристики конструкций, качество монтажа инженерных систем, качество благоустройства прилегающей территории.
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