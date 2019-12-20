20 декабря. Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жилья будет введен в эксплуатацию в Черемушках в 2020 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Двухсекционный дом с подземной парковкой строится по индивидуальному проекту на улице Гарибальди. В доме будет 90 квартир: 18 однокомнатных, 54 трехкомнатных и 18 трехкомнатных. Две двухкомнатные квартиры будут приспособлены под нужды маломобильных граждан.



Первый этаж здания будет нежилым, в нем разместятся объекты торгового, а также социально-бытового и культурного назначения. В вестибюлях дома будут обустроены комнаты для консьержей, кладовые для уборочного инвентаря, помещения для хранения детских колясок, а также зоны размещения почтовых ящиков. Также в вестибюлях будут размещены лифтовые группы, оснащенные лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов

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Дом будет оборудован системами управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения.



Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появятся детская и спортивная площадки, места для отдыха взрослых, плоскостная парковка.



В настоящее время в доме завершены монолитные работы, ведутся работы по отделке фасадов.