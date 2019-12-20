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Город (Москва и область)     20.12.2019 15:04

Дом по программе реновации ведут в строй в Черемушках в 2020 году

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Теги:  программа реновации жилья  Черемушки  реновация жилья  строительство  программа реновации 

20 декабря. Mossovetinfo.ru – Дом по программе реновации жилья будет введен в эксплуатацию в Черемушках в 2020 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Двухсекционный дом с подземной парковкой строится по индивидуальному проекту на улице Гарибальди. В доме будет 90 квартир: 18 однокомнатных, 54 трехкомнатных и 18 трехкомнатных. Две двухкомнатные квартиры будут приспособлены под нужды маломобильных граждан.

Первый этаж здания будет нежилым, в нем разместятся объекты торгового, а также социально-бытового и культурного назначения. В вестибюлях дома будут обустроены комнаты для консьержей, кладовые для уборочного инвентаря, помещения для хранения детских колясок, а также зоны размещения почтовых ящиков. Также в вестибюлях будут размещены лифтовые группы, оснащенные лифтами грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов
.
Дом будет оборудован системами управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и системой видеонаблюдения.

Придомовая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома появятся детская и спортивная площадки, места для отдыха взрослых, плоскостная парковка.

В настоящее время в доме завершены монолитные работы, ведутся работы по отделке фасадов.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Черемушки  реновация жилья  строительство  программа реновации 

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