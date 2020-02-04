4 февраля. Mossovetinfo.ru – До по программе реновации жилья введут в строй до конца 2020 года в Московском районе Черемушки, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.



Двухсекционный 10-этажный дом на 90 квартир строится на улице Гарибальди по индивидуальному проекту. Две квартиры в доме будут приспособлены для маломобильных граждан.



Здание будет оснащено системами видеонаблюдения и охраны входа, а также пожарной сигнализацией.



Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, а также места для отдыха.



В настоящее время строители уже завершили возведение монолитного каркаса здания, ведется монтаж оконных блоков, обустройство инженерных сетей.