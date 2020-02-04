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Город (Москва и область)     04.02.2020 10:23

Дом по программе реновации введут в строй в Черемушках до конца 2020 года

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Теги:  программа реновации жилья  Черемушки  реновация жилья  строительство  программа реновации 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – До по программе реновации жилья введут в строй до конца 2020 года в Московском районе Черемушки, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

Двухсекционный 10-этажный дом на 90 квартир строится на улице Гарибальди по индивидуальному проекту. Две квартиры в доме будут приспособлены для маломобильных граждан.

Здание будет оснащено системами видеонаблюдения и охраны входа, а также пожарной сигнализацией.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома обустроят детскую и спортивную площадки, а также места для отдыха.

В настоящее время строители уже завершили возведение монолитного каркаса здания, ведется монтаж оконных блоков, обустройство инженерных сетей.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Черемушки  реновация жилья  строительство  программа реновации 

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