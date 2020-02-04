Другие материалы
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Город (Москва и область)
04.02.2020, 10:23
Дом по программе реновации введут в строй в Черемушках до конца 2020 года
4 февраля. Mossovetinfo.ru – До по программе реновации жилья введут в строй до конца 2020 года в Московском районе Черемушки, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы. Двухсекц...
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Город (Москва и область)
04.02.2020, 09:36
Москва уже начала подготовку к следующему зимнему сезону - Бирюков
4 февраля. Mossovetinfo.ru – Несмотря на то, что нынешняя зима еще продолжается, коммунальщики Москвы уже начали подготовку к следующему осенне-зимнему сезону, заявил в эфире радиостанции «Вести ФМ...
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Город (Москва и область)
04.02.2020, 09:15
В День России 12 июня бракосочетание будут проводить в двух московских ЗАГСах
4 февраля. Mossovetinfo.ru – В день России 12 июня москвичи смогут зарегистрировать брак в двух московских ЗАГСах, сообщается на портале mos.ru. По словам исполняющей обязанности начальника У...