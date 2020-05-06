6 мая. Mossovetinfo.ru – Согласован проект строительства жилого дома по программе реновации жилья в Даниловском районе Москвы, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.



Трехсекционный жилой дом переменной этажности с подземным паркингом будет построен в Пересветовом переулке. В одной из секций дома будут расположены квартиры, приспособленные для маломобильных граждан.



Этажность секций будет варьироваться от 11 до 12 этажей, подземный паркинг рассчитан на 38 машиномест.