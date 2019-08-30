30 августа. Mossovetinfo.ru – В районе Нагатинский затон до конца года будет сдан в эксплуатацию дом, построенный по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
В доме, построенном на Судостроительной улице, будет 120 квартир: 60 однокомнатных 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных.
Первый этаж дома будет нежилым, там разместятся магазины, аптеки, службы быта и другие социально-бытовые объекты. В доме будет установлено два пассажирских лифта: грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов. Лифты будут оснащены визуальными и тактильными средствами информации.
Прилегающую территорию благоустроят, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, оборудуют во дворе две детские и одну спортивную площадки, а также место для отдыха взрослых.
В настоящее время в доме проводятся отделочные работы согласно стандартам реновации.
17:22 Власть Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы
16:19 Город (Москва и область) Дом по реновации в Нагатинском затоне введут в строй до конца 2019 года
15:39 Город (Москва и область) Торги по продаже здания гостиницы «Пекин» в Москве не состоятся
14:48 Другое Стали известны соперники российских команд по групповым этапам Лиги чемпионов и Лиги Европы
13:52 Происшествия Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Госдумы Олега Михеева по делу о мошенничестве
08:16 Город (Москва и область) Впервые в Москве при детской больнице будет дежурить авиабригада
08:16 Общество Детские технопарки проведут мастер-классы на фестивале идей и технологий Rukami на ВДНХ
12:12 Город (Москва и область) Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие оппозиции 3 сентября
21:32 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 26 августа по 1 сентября
21:08 Общество «Умное голосование» и бойкот выборов в Мосгордуму не принесут пользы оппозиции - Костин