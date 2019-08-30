30 августа. Mossovetinfo.ru – В районе Нагатинский затон до конца года будет сдан в эксплуатацию дом, построенный по программе реновации жилья, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



В доме, построенном на Судостроительной улице, будет 120 квартир: 60 однокомнатных 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных.



Первый этаж дома будет нежилым, там разместятся магазины, аптеки, службы быта и другие социально-бытовые объекты. В доме будет установлено два пассажирских лифта: грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов. Лифты будут оснащены визуальными и тактильными средствами информации.



Прилегающую территорию благоустроят, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники, оборудуют во дворе две детские и одну спортивную площадки, а также место для отдыха взрослых.



В настоящее время в доме проводятся отделочные работы согласно стандартам реновации.