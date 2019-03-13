Другие материалы
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Город (Москва и область)
13.03.2019, 09:19
Москва заняла второе место в России по продолжительности жизни
13 марта. Mossovetinfo.ru – Москва заняла второе место в России по продолжительности жизни горожан, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы. Средняя продолжительность жизни...
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Город (Москва и область)
13.03.2019, 09:14
Первые автомобили-беспилотники появятся на улицах Москвы в апреле
13 марта. Mossovetinfo.ru – Первые автомобили-беспилотники появятся на улицах Москвы и Татарстана в апреле, сообщил журналистам замглавы Минпромторга Александр Морозов. Беспилотные автомобили...
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Город (Москва и область)
13.03.2019, 08:49
Павильон «Купол» в «Зарядье» закрыт до 19 апреля
13 марта. Mossovetinfo.ru – Павильон «Купол» в парке «Зарядье» закрыт для посетителей до 19 апреля, сообщает пресс-служба парка. Павильон будет закрыт для проведения регламентных работ. Посе...