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Город (Москва и область)     13.03.2019 08:25

Дом постройки начала XX века на Малой Бронной признан памятником архитектуры

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Теги:  объекты культурного наследия 

13 марта. Mossovetinfo.ru – Бывший доходный дом на Малой Бронной улице, построенный в 1913 году, признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Шестиэтажное здание было построено по проекту архитектора Сигизмунда Вульфсона. Здание является типичным образцом доходного дома начала XX века. На первом этаже располагались мастерские и лавки, а также аптека, которая работает и в наши дни. На верхних этажах располагались квартиры и конторы, которые сдавались внаем. В настоящее время дом остается жилым.

До наших дней сохранились некоторые элементы первоначального декора, фигурные лестничные перила в холле главного входа и напольная плитка. В 2010 году по инициативе жителей были отреставрированы исторические вывески организаций и учреждений, располагавшихся в доме. Вывески выполнены в стилистике 20-х годов.

Статус объекта культурного наследия означает, что здание запрещено сносить, также запрещена его перестройка и изменение внешнего облика и внутренней планировки, а любые ремонтные и реставрационные работы в доме можно проводить только с согласия и под контролем специалистов Мосгорнаследия.


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Теги: 
объекты культурного наследия 

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