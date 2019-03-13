13 марта. Mossovetinfo.ru – Бывший доходный дом на Малой Бронной улице, построенный в 1913 году, признан объектом культурного наследия регионального значения, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Шестиэтажное здание было построено по проекту архитектора Сигизмунда Вульфсона. Здание является типичным образцом доходного дома начала XX века. На первом этаже располагались мастерские и лавки, а также аптека, которая работает и в наши дни. На верхних этажах располагались квартиры и конторы, которые сдавались внаем. В настоящее время дом остается жилым.



До наших дней сохранились некоторые элементы первоначального декора, фигурные лестничные перила в холле главного входа и напольная плитка. В 2010 году по инициативе жителей были отреставрированы исторические вывески организаций и учреждений, располагавшихся в доме. Вывески выполнены в стилистике 20-х годов.



Статус объекта культурного наследия означает, что здание запрещено сносить, также запрещена его перестройка и изменение внешнего облика и внутренней планировки, а любые ремонтные и реставрационные работы в доме можно проводить только с согласия и под контролем специалистов Мосгорнаследия.