24 сентября. Mossovetinfo.ru – К открытию первых двух маршрутов МЦД на восьми станциях метро, с которых можно будет пересесть на МЦД, установят дополнительные билетные автоматы, сообщается на портале mos.ru.
Количество билетных автоматов увеличат на станциях «Деловой центр» Большой кольцевой линии, «Войковская», «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии, «Текстильщики», «Тушинская», «Комсомольская» Сокольнической линии, «Международная» и «Выставочная». Ожидается, что с открытием МЦД на этих станциях заметно вырастет пассажиропоток.
Автоматы будут переставлены с наименее загруженных станций, при этом на них останется достаточное количество автоматов – от 5 до 7 на станцию.
Движение по первым двум маршрутам МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется открыть в конце 2019 года.
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