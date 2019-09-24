24 сентября. Mossovetinfo.ru – К открытию первых двух маршрутов МЦД на восьми станциях метро, с которых можно будет пересесть на МЦД, установят дополнительные билетные автоматы, сообщается на портале mos.ru.



Количество билетных автоматов увеличат на станциях «Деловой центр» Большой кольцевой линии, «Войковская», «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии, «Текстильщики», «Тушинская», «Комсомольская» Сокольнической линии, «Международная» и «Выставочная». Ожидается, что с открытием МЦД на этих станциях заметно вырастет пассажиропоток.



Автоматы будут переставлены с наименее загруженных станций, при этом на них останется достаточное количество автоматов – от 5 до 7 на станцию.



Движение по первым двум маршрутам МЦД «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» планируется открыть в конце 2019 года.