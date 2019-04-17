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Город (Москва и область)     17.04.2019 08:20

Дополнительные остановки появятся у пригородных электричек 21 и 28 апреля

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Теги:  электрички  ЦППК  остановки 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – Дополнительные остановки появятся у пригородных электричек Центральной пригородной пассажирской компании в вербное воскресенье, 21 апреля и на Пасху, 28 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Расписание движения изменится более чем у 60 утренних и дневных пригородных поездов, в том числе у тех, которые ходят из Москвы в отдаленные города Московской области. Изменения затронут электропоезда восьми направлений МЖД: Белорусское, Горьковское, Савеловское, Курское, Киевское, Рижское, Павелецкое и Казанское.

Электрички будут делать дополнительные остановки на станциях, которые расположены рядом с храмами и кладбищами.


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Теги: 
электрички  ЦППК  остановки 

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