17 апреля. Mossovetinfo.ru – Дополнительные остановки появятся у пригородных электричек Центральной пригородной пассажирской компании в вербное воскресенье, 21 апреля и на Пасху, 28 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Расписание движения изменится более чем у 60 утренних и дневных пригородных поездов, в том числе у тех, которые ходят из Москвы в отдаленные города Московской области. Изменения затронут электропоезда восьми направлений МЖД: Белорусское, Горьковское, Савеловское, Курское, Киевское, Рижское, Павелецкое и Казанское.



Электрички будут делать дополнительные остановки на станциях, которые расположены рядом с храмами и кладбищами.