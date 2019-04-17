17 апреля. Mossovetinfo.ru – Дополнительные остановки появятся у пригородных электричек Центральной пригородной пассажирской компании в вербное воскресенье, 21 апреля и на Пасху, 28 апреля, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Расписание движения изменится более чем у 60 утренних и дневных пригородных поездов, в том числе у тех, которые ходят из Москвы в отдаленные города Московской области. Изменения затронут электропоезда восьми направлений МЖД: Белорусское, Горьковское, Савеловское, Курское, Киевское, Рижское, Павелецкое и Казанское.
Электрички будут делать дополнительные остановки на станциях, которые расположены рядом с храмами и кладбищами.
08:20 Город (Москва и область) Дополнительные остановки появятся у пригородных электричек 21 и 28 апреля
08:08 Общество Солнечная и сухая погода ожидается в Москве 17 апреля
21:44 В мире Макрон пообещал восстановить собор Парижской Богоматери за пять лет
17:10 Город (Москва и область) На Красной площади началась установка трибун к параду 9 мая
16:06 Город (Москва и область) Подготовка к новому отопительному сезону в Москве начнется уже в апреле
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно
12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»