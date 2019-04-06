6 апреля. Mossovetinfo.ru – Съезды с Третьего транспортного кольца на Нижегородскую улицу и Волгоградский проспект перекрыли до 11 апреля. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения.



Дополнительные перекрытия введены для стабильной работы компенсационных маршрутов. Решение принято оперативным штабом.



Какие улицы также перекрыты в районе закрытых станций метро.