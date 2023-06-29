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Город (Москва и область)     30.06.2023 11:11

Дождь, гроза, град и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 30 июня

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Теги:  погода  Гидрометцентр  Москва  Подмосковье  Москвовская область 

30 июня — Mossovetinfo.ru — Дождь, в отдельных районах гроза, град и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 30 июня, - сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно. Дождь, ливень, местами. В отдельных районах гроза, град. Температура воздуха в Москве составит от 18 до 20 градусов тепла, по области от плюс 17 до плюс 22 градусов. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/c, при грозе порывы до 15 м/c», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода  Гидрометцентр  Москва  Подмосковье  Москвовская область 

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