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30.06.2023, 11:11
Дождь, гроза, град и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятницу, 30 июня
30 июня — Mossovetinfo.ru — Дождь, в отдельных районах гроза, град и до 22 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоско...
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30.06.2023, 11:04
Московская компания разработала современный медальон для домашних животных
30 июня — Mossovetinfo.ru — Московская компания разработала RFID-медальоны для ошейников, внутри которых на чипе запис...
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Город (Москва и область)
29.06.2023, 15:39
Движение поездов из-за схода вагонов на «Бирюлево-Товарная» планируется ввести в график в течение 90 минут
29 июня — Mossovetinfo.ru — Движение поездов юге Москвы, прерванное на участке в районе станции МЖД «Бирюлево-Товарн...