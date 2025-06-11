Дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и области 15 июня

15 июня — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в воскресенье, 15 июня, атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



«Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов тепла, по области от плюс 15 до плюс 20 градусов. Ветер северо-западный, 6-11 м/c», – говорится в сообщении.



Также синоптики сообщают о погоде в столице на предстоящей неделе:

— в понедельник, 16 июня, в ночное время осадков не ожидается. Днем столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла, местами пройдет небольшой кратковременный дождь;

— во вторник прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью воздух прогреется до 10–15 градусов Цельсия, а днем будет плюс 18–23 градуса;

— в среду, 18 июня, днем синоптики обещают небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха останется на прежнем уровне.