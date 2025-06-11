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15.06.2025, 07:36
Дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и области 15 июня
15 июня — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, дождь и до 20 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмоско...
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Город (Москва и область)
12.06.2025, 10:47
Дождь, местами сильный, гроза ожидаются в Москве со второй половины дня 13 июня - МЧС
12 июня — Mossovetinfo.ru — 13 июня, в пятницу, в Москве со второй половины дня ожидаются дождь, местами сильный, гроза, ...
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Город (Москва и область)
11.06.2025, 08:48
Центр Москвы перекроют 11 июня в связи с концертом ко Дню России – ЦОДД
11 июня — Mossovetinfo.ru — ЦОДД сообщил о временных ограничениях движения в центре столицы в связи с проведением ко...