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Город (Москва и область)     21.07.2025 07:06

Дождь, местами сильный до 26 тепла ожидаются в столичном регионе 21 июля

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Теги:  погода  Гидрометцентр России  Московская область  Москва 

21 июля — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, дождь, гроза, местами сильные дождь и град и 26 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник, 21 июля, - сообщает Гидрометцентр России.

«Облачно. Дождь, местами сильный. Местами гроза, град. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла, по области от плюс 21 до плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/c, при грозе порывы 15м/c», – говорится в сообщении.

В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься в Москве до отметки плюс 16 градусов, в Подмосковье, - до плюс 13 градусов.

В начале недели в Московском регионе в разных районах выпадет от 10 до 25 мм осадков, то есть 15-20% от месячной нормы.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

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Карта места

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Теги: 
погода  Гидрометцентр России  Московская область  Москва 

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