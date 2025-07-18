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Дождь, местами сильный до 26 тепла ожидаются в столичном регионе 21 июля
21 июля — Mossovetinfo.ru — Облачная погода, дождь, гроза, местами сильные дождь и град и 26 градусов тепла ожидаются в ...
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19.07.2025, 18:51
Фестиваль «Олимпийская Москва» посетили 150 тыс. человек
19 июля — Mossovetinfo.ru — Фестиваль «Олимпийская Москва» посетили 150 тыс. человек, сообщили в пресс-службе столично...
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18.07.2025, 08:34
Около шести триллионов рубле составляет ежегодная выручка занятых в московской арт-индустрии компаний - Собянин
18 июля — Mossovetinfo.ru — Московская креативная индустрия в лице 2,8 тысячи организаций и индивидуальных предприни...