 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     12.06.2025 10:47

Дождь, местами сильный, гроза ожидаются в Москве со второй половины дня 13 июня - МЧС

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МЧС  Москва  гроза  дождь  погода 

12 июня — Mossovetinfo.ru — 13 июня, в пятницу, в Москве со второй половины дня ожидаются дождь, местами сильный, гроза, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

«Со второй половины дня 13 июня до 10:00 часов 14 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15-17 м/с», говорится в сообщении.

Горожанам рекомендуют управляя автотранспортом в опасных погодных условиях значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями москвичам и гостям столицы Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует:

«— паркуйтесь в безопасных местах;

— на улице обходите рекламные щиты и шаткие конструкции;

— будьте внимательны управляя автомобилем;

— не оставляйте детей без присмотра».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МЧС  Москва  гроза  дождь  погода 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:47 Город (Москва и область) Дождь, местами сильный, гроза ожидаются в Москве со второй половины дня 13 июня - МЧС

08:48 Город (Москва и область) Центр Москвы перекроют 11 июня в связи с концертом ко Дню России – ЦОДД

08:23 Другое США и Китай согласовали предварительный план по ослаблению торговой напряжённости - Bloomberg

08:05 В мире В центре Лос-Анджелеса объявили комендантский час

09:09 В России 102 беспилотника самолетного типа уничтожили за ночь силы противовоздушной обороны

Актуальные материалы

07:53 В мире Заявление Президента России для СМИ о переговорах с Украиной. Полный текст

12:47 Мнения Путин: Правда и справедливость на нашей стороне

15:00 В России Завершен разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область

01:33 В мире США введут глобальный базовый тариф в размере 10% 5 апреля

20:13 В России Путин: Россия поддерживает идею о перемирии с Украиной

19:11 В мире Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде во вторник

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru