Дождь, местами сильный, гроза ожидаются в Москве со второй половины дня 13 июня - МЧС

12 июня — Mossovetinfo.ru — 13 июня, в пятницу, в Москве со второй половины дня ожидаются дождь, местами сильный, гроза, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.



« Со второй половины дня 13 июня до 10:00 часов 14 июня в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15-17 м/с», говорится в сообщении.



Горожанам рекомендуют управляя автотранспортом в опасных погодных условиях значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев; пешеходам, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.



В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями москвичам и гостям столицы Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует:



«— паркуйтесь в безопасных местах;



— на улице обходите рекламные щиты и шаткие конструкции;



— будьте внимательны управляя автомобилем;



— не оставляйте детей без присмотра».