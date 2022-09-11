 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Город (Москва и область)     11.09.2022 10:44

Дождливо и холодно будет в Москве на неделе с 12 сентября

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

11 сентября. Mossovetinfo.ru — В течение недели в Москве ожидается холодная дождливая погода, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, всю неделю в Москве ожидается пасмурная погода, дожди, температура воздуха от 10 до 15 градусов. В субботу и воскресенье температура воздуха поднимется до 17-19 градусов, однако по прежнему ожидается облачность, дожди.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

10:44 Город (Москва и область) Дождливо и холодно будет в Москве на неделе с 12 сентября

08:46 Город (Москва и область) Более 1,5 млн москвичей приняли участие в онлайн-голосовании на муниципальных выборах

14:55 Город (Москва и область) Путин по видеосвязи открыл участок Московского скоростного диаметра

14:44 Город (Москва и область) На ВДНХ открылось самое большое в Европе колесо обозрения

14:11 Мнения Путин: москвичи оценят работу Собянина на выборах мэра

Актуальные материалы

11:10 Город (Москва и область) Около 1,2 миллиона человек проголосовали в первый день муниципальных выборов в Москве

12:45 Общество В Москве открыли памятник Иосифу Кобзону

08:10 Город (Москва и область) Выборы в Москве-2022. Как найти свой избирательный участок

08:04 Город (Москва и область) Как проголосовать онлайн на выборах в Москве

11:40 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в связи с празднованием Дня города

09:35 В России Какие дни будут нерабочими в России в 2023 году

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru