Дождливо и холодно будет в Москве на неделе с 12 сентября

11 сентября. Mossovetinfo.ru — В течение недели в Москве ожидается холодная дождливая погода, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, всю неделю в Москве ожидается пасмурная погода, дожди, температура воздуха от 10 до 15 градусов. В субботу и воскресенье температура воздуха поднимется до 17-19 градусов, однако по прежнему ожидается облачность, дожди.