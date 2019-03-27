27 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены расселить два аварийных многоэтажных дома в районе Аэропорт, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.
Аварийные дома находятся на улице Балтийская, они были построены в 60-е годы прошлого века. Жителям предложили переехать в новые квартиры в домах, расположенных по соседству на улицах Самеда Вургуна и Академика Ильюшина. По желанию жителей, им могут предоставить квартиры и в других районах Москвы.
Мониторинг за состоянием аварийных домов начали вести в 2008 году. По мнению экспертов, до аварийного состояния дома дошли в результате нарушений в технологии кирпичной кладки, допущенные при строительстве домов, а также сложные гидрогеологические условия, связанные с подземным руслом реки Таракановки.
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