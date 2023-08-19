Два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья - Воробьев

22 августа — Mossovetinfo.ru — Два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья, пострадавших среди жителей нет, сообщил в 4:58 мск в своем telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.



"Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб - второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет.



Глава Красногорска сейчас проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами. Прошу всех сохранять спокойствие", - сообщил Воробьев.



Также в 3:31 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале: " ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы".