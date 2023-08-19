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Город (Москва и область)     22.08.2023 06:51

Два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья - Воробьев

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Теги:  Московская область  беспилотники  БПЛА  губернатор  Андрей Воробьев  сообщение  Часцы Одинцовского округа  Красногорск  Павшинская пойма  Собянин 

22 августа — Mossovetinfo.ru — Два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья, пострадавших среди жителей нет, сообщил в 4:58 мск в своем telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб - второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет.

Глава Красногорска сейчас проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами. Прошу всех сохранять спокойствие", - сообщил Воробьев.

Также в 3:31 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем telegram-канале: " ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы".


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Теги: 
Московская область  беспилотники  БПЛА  губернатор  Андрей Воробьев  сообщение  Часцы Одинцовского округа  Красногорск  Павшинская пойма  Собянин 

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