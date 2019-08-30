30 августа. Mossovetinfo.ru – В рамках фестиваля «PROлето» в Москве на проспекте Академика Сахарова и у главного входа ВДНХ в субботу, 31 августа пройдут два больших концерта, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».
Фестиваль «PROлето» организован Российским союзом молодежи совместно с проектом «Музыка первого», выступления будут показаны в прямом эфире Первого канала. Участников выступлений выбирали сами москвичи на портале «Активный гражданин».
Концерт на проспекте Академика Сахарова пройдет с 14.00 до 20.00. На концерте выступят МОТ, Elvira T, Kristina Si, Алексей Воробьев, Ольга Бузова, группы «Дискотека Авария», RASA, Artic & Asti и другие исполнители. Хедлайнером концерта станет американский исполнитель Джейсон Деруло, который написал один из гимнов ЧМ-2018.
Концерт возле главного входа на ВДНХ пройдет с 19.00 до 23.00. В нем выступят Егор Крид, Ternovoy T-Killah, Клава Кока, Анастасия Кожевникова, группа «Руки Вверх» и ряд других известных групп и исполнителей.
Кроме концертных выступлений посетителей фестиваля ожидают хайлайн-шоу, трюки на BMX и самокатах, мастер-классы по воркауту и уличным танцам, DJ-сеты, шоу танцевально-барабанной команды Drumma Queen и множество других развлекательных мероприятий.
17:22 Власть Россия пригласит Зеленского на празднование 75-летия Победы
16:19 Город (Москва и область) Дом по реновации в Нагатинском затоне введут в строй до конца 2019 года
15:39 Город (Москва и область) Торги по продаже здания гостиницы «Пекин» в Москве не состоятся
14:48 Другое Стали известны соперники российских команд по групповым этапам Лиги чемпионов и Лиги Европы
13:52 Происшествия Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Госдумы Олега Михеева по делу о мошенничестве
08:16 Город (Москва и область) Впервые в Москве при детской больнице будет дежурить авиабригада
08:16 Общество Детские технопарки проведут мастер-классы на фестивале идей и технологий Rukami на ВДНХ
12:12 Город (Москва и область) Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие оппозиции 3 сентября
21:32 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 26 августа по 1 сентября
21:08 Общество «Умное голосование» и бойкот выборов в Мосгордуму не принесут пользы оппозиции - Костин