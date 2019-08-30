30 августа. Mossovetinfo.ru – В рамках фестиваля «PROлето» в Москве на проспекте Академика Сахарова и у главного входа ВДНХ в субботу, 31 августа пройдут два больших концерта, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».



Фестиваль «PROлето» организован Российским союзом молодежи совместно с проектом «Музыка первого», выступления будут показаны в прямом эфире Первого канала. Участников выступлений выбирали сами москвичи на портале «Активный гражданин».



Концерт на проспекте Академика Сахарова пройдет с 14.00 до 20.00. На концерте выступят МОТ, Elvira T, Kristina Si, Алексей Воробьев, Ольга Бузова, группы «Дискотека Авария», RASA, Artic & Asti и другие исполнители. Хедлайнером концерта станет американский исполнитель Джейсон Деруло, который написал один из гимнов ЧМ-2018.



Концерт возле главного входа на ВДНХ пройдет с 19.00 до 23.00. В нем выступят Егор Крид, Ternovoy T-Killah, Клава Кока, Анастасия Кожевникова, группа «Руки Вверх» и ряд других известных групп и исполнителей.



Кроме концертных выступлений посетителей фестиваля ожидают хайлайн-шоу, трюки на BMX и самокатах, мастер-классы по воркауту и уличным танцам, DJ-сеты, шоу танцевально-барабанной команды Drumma Queen и множество других развлекательных мероприятий.