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Город (Москва и область)     30.08.2019 11:50

Два больших концерта пройдут в Москве 31 августа в рамках фестиваля «PROлето»

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Теги:  фестивали  концерты 

30 августа. Mossovetinfo.ru – В рамках фестиваля «PROлето» в Москве на проспекте Академика Сахарова и у главного входа ВДНХ в субботу, 31 августа пройдут два больших концерта, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фестиваль «PROлето» организован Российским союзом молодежи совместно с проектом «Музыка первого», выступления будут показаны в прямом эфире Первого канала. Участников выступлений выбирали сами москвичи на портале «Активный гражданин».

Концерт на проспекте Академика Сахарова пройдет с 14.00 до 20.00. На концерте выступят МОТ, Elvira T, Kristina Si, Алексей Воробьев, Ольга Бузова, группы «Дискотека Авария», RASA, Artic & Asti и другие исполнители. Хедлайнером концерта станет американский исполнитель Джейсон Деруло, который написал один из гимнов ЧМ-2018.

Концерт возле главного входа на ВДНХ пройдет с 19.00 до 23.00. В нем выступят Егор Крид, Ternovoy T-Killah, Клава Кока, Анастасия Кожевникова, группа «Руки Вверх» и ряд других известных групп и исполнителей.

Кроме концертных выступлений посетителей фестиваля ожидают хайлайн-шоу, трюки на BMX и самокатах, мастер-классы по воркауту и уличным танцам, DJ-сеты, шоу танцевально-барабанной команды Drumma Queen и множество других развлекательных мероприятий.


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Теги: 
фестивали  концерты 

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