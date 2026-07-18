20 июля — Mossovetinfo.ru — Два человека пострадали в Подмосковье в результате украинской атаки БПЛА, сообщил утром 20 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев. В то же время мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отбили атаку более 400 БПЛА, летевших на Москву.
«С 20:30 до 5:00 в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах», – написал мэр столицы. Отмечается, что 85 БПЛА уничтожено на подлeте к Москве.
Ночью силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников на Московскую область, основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедово и Одинцовском городском округе, пострадали двое человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«В результате падения беспилотников повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, а также повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры. В Одинцово повреждены автомобиль и частное домовладение. Пострадавших нет. В Подольске в результате падения беспилотников произошли возгорания, повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный жилой дом в деревне Малое Толбино.
По предварительной информации, один человек получил травмы в Домодедово в результате возгорания частного дома, еще один – на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал Воробьев.
На местах работают сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи и аварийных служб. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территорий.
Утром 18 июля губернатор Подмосковья сообщил, что 25 человек пострадали от атак БПЛА в Подмосковье
ночью 18 июля.
Силы ПВО ВС России уничтожили 381 БПЛА ВСУ за ночь.
«В течение ночи, в период с 20:00 19 июля до 08:00 20 июля, дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — указывается в сообщении Министерства обороны России.