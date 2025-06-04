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Город (Москва и область)
07.06.2025, 09:20
Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Подмосковье – Воробьев
7 июня — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью и накануне днем в небе над Московской областью средства ПВО сбито 9 БПЛА, дв...
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Город (Москва и область)
06.06.2025, 18:45
Собянин сообщает о беспилотниках, атакующих московский регион
6 июня — Mossovetinfo.ru — Вечером в пятницу, 6 июня, мэр столицы Сергей Собянин разместил в своем в своем Telegram-канале ...
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Город (Москва и область)
04.06.2025, 08:00
5 и 6 июня будет ограничено движение транспорта в Москве из-за мероприятий Курбан-байрам
4 июня — Mossovetinfo.ru — 5 и 6 июня будет временно ограничено движение транспорта на некоторых улицах Москвы из-за м...