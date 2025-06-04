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Город (Москва и область)     07.06.2025 09:20

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Подмосковье – Воробьев

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Теги:  БПЛА  беспилотники  Московская область  Москва  Россия  атака  уничтожение  Воробьев  Минобороны  Собянин 

7 июня — Mossovetinfo.ru — Минувшей ночью и накануне днем в небе над Московской областью средства ПВО сбито 9 БПЛА, два человека пострадали в результате атаки беспилотников, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробев.

«Средства ПВО отразили атаку вражеских беспилотников в Подмосковье. Ночью и накануне днем в небе над регионом сбито 9 БПЛА — в Зарайске, Одинцово, Домодедове, Истре и Солнечногорске», - сообщил Воробьев.

«Большая часть дронов была уничтожена еще на подлете. К сожалению, не обошлось без пострадавших. В Истре, в СНТ «Юбилейный», осколками были ранены двое жителей — мужчина и женщина.

Им сейчас оказывают всю необходимую помощь в больнице, состояние стабильное, угрозы жизни нет», - также сообщил губернатор.

По информации Воробьева, «пострадал и частный дом», «вопросы восстановления и поддержки семьи находятся у нас на контроле», «во всех затронутых населенных пунктах также работают оперативные службы».

В ночь на субботу, 7 июня, мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о том, что ПВО Минобороны: «уничтожен один БПЛА, летевший на Московский регион» и «сбито четыре беспилотника, атаковавших Москву», также вечером накануне Собянин сообщил о четырех уничтоженных БПЛА.

«В период с 00.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона», - сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  Московская область  Москва  Россия  атака  уничтожение  Воробьев  Минобороны  Собянин 

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