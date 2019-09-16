16 сентября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья началось расселение жителей двух домов на улице Лобачевского в районе Проспект Вернадского и на улице Ремизова в районе Котловка, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.
Жителям дома на улице Лобачевского предложены новые квартиры в новостройке на Ленинском проспекте, жителям дома на улице Ремизова новые квартиры предлагают в новостройках на Нагорной улице, улице Дмитрия Ульянова и Севастопольском проспекте.
Всем жителям расселяемых домов были вручены письма с предложением равнозначного жилья. За выходные согласие на переезд уже дали жители 7 квартир в доме на улице Лобачевского и жители 18 квартир в доме на улице Ремизова.
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