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Город (Москва и область)     16.09.2019 12:47

Два дома по реновации начали расселять в районах Котловка и Проспект Вернадского

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Теги:  программа реновации жилья  расселение  программа реновации  Проспект Вернадского  Котловка  реновация жилья 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – В рамках программы реновации жилья началось расселение жителей двух домов на улице Лобачевского в районе Проспект Вернадского и на улице Ремизова в районе Котловка, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Жителям дома на улице Лобачевского предложены новые квартиры в новостройке на Ленинском проспекте, жителям дома на улице Ремизова новые квартиры предлагают в новостройках на Нагорной улице, улице Дмитрия Ульянова и Севастопольском проспекте.

Всем жителям расселяемых домов были вручены письма с предложением равнозначного жилья. За выходные согласие на переезд уже дали жители 7 квартир в доме на улице Лобачевского и жители 18 квартир в доме на улице Ремизова.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  расселение  программа реновации  Проспект Вернадского  Котловка  реновация жилья 

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