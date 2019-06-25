25 июня. Mossovetinfo.ru – За первые два месяца велосезона 2019 года в Москве совершено два миллиона поездок на велосипедах системы городского велопроката, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Это новый рекорд для системы велопроката, в прошлом году за шесть месяцев велосезона было совершено более 4 миллионов поездок.
Популярность велопроката растет в связи с ростом количества пунктов аренды велосипедов. В 2019 году появилось 100 новых пунктов велопроката, причем 55 из них – в 12 районах, в которых раньше подобных пунктов не было.
За семь лет работы системы велопроката, сеть пунктов проката выросла почти в 10 раз. Сейчас в Москве действует 530 пунктов проката, на которых доступны более 5 тысяч велосипедов и 390 электровелосипедов. Сообщается, что в среднем за день на одном велосипеде совершают поездку 7 человек.
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