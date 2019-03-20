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Город (Москва и область)     20.03.2019 11:04

Два новых экоцентра откроют в Москве в 2019 году

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Теги:  экология  экоцентры  парки 

20 марта. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года в Москве откроют два новых экоцентра, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский.

По словам Кульбачевского, в ближайшее время буду открыты павильон «Цветоводство» на ВДНХ и «Музей законов природы» в парке «Измайлово». Кроме того, в 2020 году откроется «Эко-парк будущего» в ландшафтном заказнике «Теплый стан».

В настоящее время в Москве действует восемь экоцентров.


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Теги: 
экология  экоцентры  парки 

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