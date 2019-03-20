20 марта. Mossovetinfo.ru – До конца 2019 года в Москве откроют два новых экоцентра, сообщил в интервью РИА Новости глава департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский.
По словам Кульбачевского, в ближайшее время буду открыты павильон «Цветоводство» на ВДНХ и «Музей законов природы» в парке «Измайлово». Кроме того, в 2020 году откроется «Эко-парк будущего» в ландшафтном заказнике «Теплый стан».
В настоящее время в Москве действует восемь экоцентров.
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