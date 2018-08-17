17 августа. Mossovetinfo.ru – Два новых поезда «Москва» выйдут на Калужско-Рижскую линию метрополитена с 20 августа, сообщает портал mos.ru.
Таким образом количество поездов нового поколения «Москва» на Калужско-Рижской линии достигнет 11, а всего в столичной подземке станет более 60 подобных поездов. До конца года количество поездов «Москва» на маршрутах столичного метрополитена должно достигнуть 69.
Поезда нового поколения «Москва» на 15% вместительнее поездов предыдущих серий. В них организован сплошной проход сквозь все вагоны, оборудованы более широкие дверные проемы, в головных вагонах оборудованы места для инвалидов-колясочников. Поезда обладают улучшенной системой звукоизоляции и кондиционирования, в вагонах оборудованы usb-порты для подзарядки гаджетов. На стенах вагонов расположены навигационные сенсорные мониторы. Все это позволяет сделать поездку более комфортной для пассажиров.
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