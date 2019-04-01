1 апреля. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы планируют открыть в мае двадцать необычных площадок для церемоний заключения брака, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



Молодожены смогут заключить браки в исторических особняках, на телебашне «Останкино», в башнях «Меркурий» и «Федерация» в «Москва-Сити», на стадионах «Спартак-Арена» и «Лужники», в Московском Планетарии и Москвариуме на ВДНХ, в галерее «Центр искусства. Москва» и в театре «Школа современной пьесы», в Библиотеке искусств имени Боголюбова и в Доме музыки.



Собянин сообщил, что при выборе локаций для свадеб учитывались мнения москвичей. Новые площадки для заключения брака откроются с 4 мая, – накануне Красной горки, когда по традиции играют особенно много свадеб. В дальнейшем список локаций будет меняться с учетом пожеланий молодоженов.