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Город (Москва и область)
29.01.2020, 09:45
Москвичи выберут форматы уличных тренировок
29 января. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, на котором москвичи смогут выбрать форм уличных тренировок, которыми они бы хотели заниматься под руководс...
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Город (Москва и область)
29.01.2020, 08:49
Специальная программа подготовлена к 160-летию Чехова в библиотеках и культурных центрах Москвы
29 января. Mossovetinfo.ru – Московские библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу к 160-летию великого русского писателя Антона Павловича Чехова, которое отмечается 29 января...
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Город (Москва и область)
29.01.2020, 08:18
Две новые темы появились на портале «Наш город»
29 января. Mossovetinfo.ru – На портале «Наш город» появились две новые темы, в которых москвичи могут рассказать о проблемах, сообщается на портале mos.ru. В разделе «Мой дом» появилась тема...