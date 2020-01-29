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Город (Москва и область)     29.01.2020 08:18

Две новые темы появились на портале «Наш город»

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Теги:  Наш город  темы 

29 января. Mossovetinfo.ru – На портале «Наш город» появились две новые темы, в которых москвичи могут рассказать о проблемах, сообщается на портале mos.ru.

В разделе «Мой дом» появилась тема «Повреждение кровли (крыши), а в категории «Общественный транспорт» москвичи могут сообщить о проблемах в работе Wi-Fi в наземном общественном транспорте.

Как рассказал глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, на портале «Наш город» для обратной связи используется раздел «Предложить идею или сообщить об ошибке в работе портала», в котором москвичи могут предлагать новые темы. Ряд тем, на которые принимаются жалобы горожан, были открыты именно по предложениям москвичей.

Портал «Наш город» был создан в 2011 году. С тех пор после обращений москвичей было решено более 3,8 миллиона различных проблем в области ремонтных работ, работ по благоустройству, обслуживания объектов городского хозяйства, работы госучреждений и городского транспорта, уборки дворов и парков, и других.


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Теги: 
Наш город  темы 

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