29 января. Mossovetinfo.ru – На портале «Наш город» появились две новые темы, в которых москвичи могут рассказать о проблемах, сообщается на портале mos.ru.



В разделе «Мой дом» появилась тема «Повреждение кровли (крыши), а в категории «Общественный транспорт» москвичи могут сообщить о проблемах в работе Wi-Fi в наземном общественном транспорте.



Как рассказал глава ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, на портале «Наш город» для обратной связи используется раздел «Предложить идею или сообщить об ошибке в работе портала», в котором москвичи могут предлагать новые темы. Ряд тем, на которые принимаются жалобы горожан, были открыты именно по предложениям москвичей.



Портал «Наш город» был создан в 2011 году. С тех пор после обращений москвичей было решено более 3,8 миллиона различных проблем в области ремонтных работ, работ по благоустройству, обслуживания объектов городского хозяйства, работы госучреждений и городского транспорта, уборки дворов и парков, и других.