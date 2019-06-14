14 июня. Mossovetinfo.ru — Две новые пешеходные набережные появятся на территории бывшей промзоны ЗИЛ, соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.



Обе новые набережные будут располагаться непосредственно у Москвы-реки, ниже уже существующих набережных. Первая набережная пройдет вдоль Симоновской набережной до путей Московского центрального кольца. Вторая пройдет от затона Новинки до проспекта Андропова.



Новые набережные будут предназначены для пешеходных прогулок и отдыха у воды.