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Город (Москва и область)     14.06.2019 13:42

Две пешеходные набережные обустроят на территории бывшей промзоны ЗИЛ

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Теги:  набережные  строительство  ГЗК  промзоны  ЗИЛ 

14 июня. Mossovetinfo.ru — Две новые пешеходные набережные появятся на территории бывшей промзоны ЗИЛ, соответствующее решение приняла Градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Обе новые набережные будут располагаться непосредственно у Москвы-реки, ниже уже существующих набережных. Первая набережная пройдет вдоль Симоновской набережной до путей Московского центрального кольца. Вторая пройдет от затона Новинки до проспекта Андропова.

Новые набережные будут предназначены для пешеходных прогулок и отдыха у воды.


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Карта места

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Теги: 
набережные  строительство  ГЗК  промзоны  ЗИЛ 

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