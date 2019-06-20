20 июня. Mossovetinfo.ru – Платформы МЦД Текстильщики и Тушино соединят крытыми переходами с ближайшими станциями метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Остановочный пункт Текстильщики соединят с одноименной станцией метро, а платформу Тушино – с соседней станцией метро «Тушинская». Обе платформы войдут в состав МЦД-2 Нахабино – Подольск, который вместе с МЦД-1 Одинцово – Лобня планируется запустить в конце 2019 – начале 2020 года.



Строительство комфортных переходов с МЦД в метро – часть работ по интеграции нового наземного метро в общую транспортную схему Москвы. Возможность совершить переход по принципу «сухие ноги» сделает поездку более комфортной для пассажиров.