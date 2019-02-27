27 февраля. Mossovetinfo.ru – Станции «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии метро закроют для пассажиров в воскресенье, 3 марта, для проведения работ по присоединению к линии нового участка в ТиНАО.



Поезда по Сокольнической линии будут ходить от станции «Бульвар Рокоссовского» до станции «Тропарево». Для пассажиров будут запущены компенсационные автобусы КМ с остановками у закрытых станций. Автобусы будут ходить от станции метро «Юго-Западная».



В штатном режиме Сокольническая линия метро возобновит работу в понедельник, 4 марта с открытием метрополитена.