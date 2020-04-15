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Город (Москва и область)     15.04.2020 19:01

Две тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции составлено в Москве 14 апреля

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Теги:  самоизоляция  нарушения  штрафы 

15 апреля. Mossovetinfo.ru – Две тысячи протоколов о нарушении режима самоизоляции было составлено в Москве о вторник, 14 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Главного контрольного управления Москвы Евгения Данчикова.

По словам Данчикова, в основном протоколы составляются за нарушение социальной дистанции, за прогулки на улицах, в парках, на детских площадках, за шашлыки на природе и тому подобные нарушения.

Всего за 4 дня составлено уже 9 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции. Начальник главконтроля также сообщил, что патрулирование на улицах Москвы осуществляет более 13 тысяч сотрудников полиции, 3 тысячи сотрудников Росгвардии, тысяча дружинников. В основном они патрулируют те точки, где горожане любят гулять и отдыхать. Сотрудники ведут разъяснительную работу и выписывают штрафы тем, кто продолжает нарушать режим самоизоляции.


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Теги: 
самоизоляция  нарушения  штрафы 

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