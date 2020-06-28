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Город (Москва и область)     28.06.2020 18:47

Две улицы и площадь в Москве назовут в честь маршалов Советского Союза

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Теги:  улицы 

28 июня. Mossovetinfo.ru - В честь маршалов Советского Союза в Москве назовут две улицы и площадь. Об этом сообщает mos.ru.

Улица Маршала Батицкого появится в Южном Чертанове, улица Ротмистрова появтся в Щукине. Кроме того, в Москве появится площадь Маршала Устинова (в Хорошево-Мневниках)

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Карта места

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Теги: 
улицы 

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