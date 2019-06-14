14 июня. Mossovetinfo.ru – Две улицы в центре Москвы перекроют в связи с проведением митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД). С 20:00 15 июня до 20:00 16 июня будут полностью перекрыты проспект академика Сахарова и улица Маши Порываевой.
Голунов был задержан полицией в Москве 6 июня. При личном досмотре и при обыске его квартиры были обнаружены наркотики. Голунову было предъявлено обвинение в хранении наркотиков. Сам журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, а также заявил, что при задержании он был избит полицейскими.
11 июня уголовное дело в отношении Голунова было прекращено, в связи с недоказанностью его участия в преступлении. 12 июня в центре Москвы состоялся несогласованная властями акция в поддержку Голунова, на которой, по официальным данным, было задержано более 200 человек.
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